Die neue Serie “Señorita 89” ist exklusiv bei CANAL+ zu sehen. Ab 10. November ist die gesamte Staffel in der CANAL+ App verfügbar. Am gleichen Tag startet die Serie um 20:15 Uhr auch auf CANAL+ FIRST.

Willkommen im Jahr 1989, wo Frauenkörper die Währung und Kronen der Preis sind. 32 ausgewählte Kandidatinnen aus ganz Mexiko werden ins Valle de Bravo geschickt, um sich dort auf die Wahl zur Miss Mexico vorzubereiten. “La Encantada” soll der Ort sein, an dem sie auf den Bewerb vorbereitet werden, der aber auch nicht verlassen werden darf. Alle haben ihr bisheriges Leben zurückgelassen, um teilnehmen zu dürfen – nur ein kleiner Preis, um die neue Königin des Landes zu werden.

Anfangs scheint La Encantada ein Paradies auf Erden zu sein – jedoch wird schnell klar, dass der Schein trügt: was mit hartem Training und strikten Diäten beginnt, steigert sich zu heimlichen Operationen, die die Teilnehmerinnen “perfekt” machen sollen. Dazu kommen extravagante Partys, bei denen zwielichtige Geschäfte stattfinden und sexuelle Gefälligkeiten der Frauen erzwungen werden. Als eine der Kandidatinnen tot aufgefunden wird, kommt die Polizei ins Spiel. Jedoch zeigt sich auch dort, wie tiefgreifend Korruption, Machtmissbrauch und Manipulation in der harten Welt des Showbusiness verankert sind.

Señorita Yucatán

Isabel kommt aus einer wohlhabenden Familie und erkennt sehr schnell, was alles in La Encantada falsch läuft. Deshalb tut sie alles in ihrer Macht stehende, um das Business, das sie ausbeutet, zu vernichten.

Señorita Guerrero

Dolores ist amphetaminabhängig und kämpft um die Gunst ihres Sponsors, der sie für eine “jüngere, schönere” Kandidatin austauschen will.

Señorita Chihuahua

Jocelyn kommt aus ärmlichen Verhältnissen und will die Krone um jeden Preis gewinnen, um das Geld in ihre Zukunft zu investieren und ihre Familie retten zu können.

Señorita Oaxaca

Ángeles ist mit ihren zapotekischen Wurzeln die “Exotische” unter den Teilnehmerinnen und wird von der Aufmerksamkeit der gierigen Sponsoren überschüttet. Dabei birgt sie ein Geheimnis, das ihre Chancen auf den Gewinn deutlich schmälert und für eine Disqualifizierung sorgen könnte.

Schönheitswettbewerbe brachten jahrzehntelang lateinamerikanische Familien vor den Fernseher. Die Oscar® prämierten Produzenten Pablo und Juan de Dios Larraín (A Fantastic Woman, La Jauría) sowie Regisseurin Lucía Puenzo (La Jauría, XXY) decken mit Señorita 89 die wahre Geschichte und die Konsequenzen für so viele Frauen auf, die in dem System gefangen waren.

Die achtteilige Serie “Señorita 89” ist ab 10. November um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge auf CANAL+ FIRST (verfügbar z.B. über A1, HD Austria, Sky, Liwest) zu sehen und kann ab 10. November jederzeit on demand in der CANAL+ App gestreamt werden.