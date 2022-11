× Alkohol-Verbot bei WM: Sponsor Budweiser verschenkt gesamtes Bier

Kurz vor WM-Start verbot Katar den Verkauf von Alkohol in und um die Stadien. Sponsor-Partner Budweiser bleibt auf seinem in den Wüstenstaat transportieren Bier sitzen - und will es nun dem WM-Siegerland schenken.

Der WM-Sieg in Katar bringt nicht nur Ehre und viel Geld, sondern jetzt auch massenhaft Bier. Denn nachdem der Wüstenstaat kurz vor Beginn der WM das Ausschenken von Alkohol verbot, bringt Sponsor Budweiser sein riesiges für die WM vorbereitetes Bier-Kontingent nicht an die Fans. Nur alkoholfreies Bier darf verkauft werden. Kurzerhand ging die Brauerei in die Offensive und wird dem Siegerland der Fußball-Weltmeisterschaft das gesamte WM-Bier im Wert von 75 Millionen Euro schenken. Das teilte Budweiser via Twitter mit. Bleibt noch die Frage, wie die gigantische Menge an Bier, die Budweiser laut der Zeitung "The Sun" mit Tankern nach Katar transportierte, in das künftige Bestimmungsland kommt. Der Tweet von Budweiser: © Twitter × Der Sponsorvertrag von Budweiser beziehungsweise dem Mutterkonzern Anheuser-Busch mit der FIFA für die WM 2022 ist nach dem Bier-Rückzieher der Scheichs hinfällig. Erwartet wird, dass der Brauerei-Riese den Fußball-Weltverband klagt.