Ex-Minister Blümel hat neuen Job bei Milliardär

Der künftige Arbeitgeber von Blümel ist einer der 100 reichsten Deutschen.

Porträt. Es ist schon der zweite neue Job für Ex-ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel nach seinem Ausscheiden aus der Politik. Erst heuer im März trat er als Chief Executive Officer (CEO) bei Christian Bahas Hedgefonds Superfund an – mit Jahresende war’s das schon wieder. Blümel legt die Funktion zurück. Der Magister der Philosophie war für den Job in Bahas Finanzgruppe mit seiner Frau und den beiden Kindern von Wien nach Zürich übersiedelt.

Als Berater bleibt Blümel 2023 bei Superfund an Bord. Sein Schwerpunkt liegt aber künftig woanders. Mit April wechselt er in die Unternehmensgruppe des deutschen Gesundheits-IT-Pioniers Frank Gotthardt, der für ihn eine Geschäftsführerposition vorgesehen hat. „Wir haben gemeinsam viel vor“, freut sich Gotthardt.

Digitale Medizin. Der 72-jährige Gotthardt gilt als Pionier der digitalen Medizin. Er gründete vor 35 Jahren die CompuGroup Medical (CGM) und machte die Firma vom Ein-Mann-Unternehmen zum Riesenkonzern und Marktführer für Gesundheitssoftware. Ärzte in 56 Ländern nutzen Gotthards IT-Systeme für Dokumentation, Online-Ordination und vieles mehr.

Gotthardt hält mit seiner Frau und dem Sohn rund die Hälfte der Anteile an CGM. Sein Vermögen wird auf 1,4 Mrd. Euro geschätzt – er gehört zu den 100 reichsten Deutschen.

CDU-Vorsitzender. Der Milliardär ist ein strammer Konservativer und war selbst in der Politik aktiv. Er war lange Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz und damit auch Mitglied des Bundesvorstands der Partei. Heute ist er Ehrenvorsitzender.

Besitzer des Eishockey-Klubs Kölner Haie

Gotthardts große Leidenschaft gilt dem Eishockey. Er rettete 2010 den Klub Kölner Haie vor der Insolvenz und ist mit 96 % der Anteile fast alleiniger Besitzer des Vereins.

Auch in der Medienbranche ist Gotthardt aktiv: Er betreibt die Regional-Fernsehsender DRF1, TV Mittelrhein und Westerwald-Wied-TV. Kolportiert wird, dass Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt mit seiner neuen Medienfirma mit Gotthardt kooperiert.

Was Blümel bei Gotthardt machen wird? Es geht u.a. um das Projekt „Mare“: Am Lido in Venedig soll ein eHealth-Technologiezentrum entstehen – zur Erforschung, Implementierung und Förderung innovativer Anwendungen und künstlicher Intelligenz für den medizinischen Sektor.