Der Big Mac, wie wir ihn kennen, ist schon bald Geschichte.

Der Big Mac ist wohl der Klassiker schlechthin von McDonald’s. Der 1968 eingeführte Burger besteht seither aus zwei Scheiben Rindfleisch, knackigem Salat und der einzigartigen Big Mac Sauce. Nun will die Fast Food-Kette den Klassiker allerdings verändern.

„Den beliebten Big Mac wird es bei McDonald's Österreich in der gewohnten Form nicht mehr geben“, so McDonald’s. Man drehe nun erstmals an „entscheidenden Geschmacksschrauben bei Zubereitung und Zutaten“, die Burger sollen frischer, heißer und saftiger" werden. Neben dem Big Mac seien etwa auch der Royal TS und der klassische Hamburger betroffen.

Details hat das Unternehmen noch nicht mitgeteilt. Die Veränderungen sollen am Montag präsentiert werden.