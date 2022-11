Glock: Rekordergebnis zum 40-Jahre-Jubiläum

Konzernjahresüberschuss von 197,3 Millionen Euro – das Geschäftsjahr 2021 war abermals das erfolgreichste in der 40-jährigen Unternehmensgeschichte.

Top. Als weltweit füh­render Pistolenhersteller steht Glock für zuverlässigen Schutz und Sicherheit und wird seit Anbeginn vom Gründer Gaston Glock geführt. Im Jahr 2021 wuchsen die Umsatzerlöse auf einen Rekordwert von 888,8 Millionen Euro. Der Konzernjahresüberschuss stieg auf 197,3 Millionen Euro und das Konzerneigenkapital erhöhte sich auf 893 Millionen Euro. Der durchschnittliche Personalstand stieg auf 2.360 ArbeitnehmerInnen.

„Glock investiert kontinuierlich wesentliche Beträge sowohl in Forschung und Entwicklung als auch in die Erneuerung und Modernisierung der Anlagen. Auch dadurch wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl von internationalen Behördenausschreibungen gewonnen“, so Aufsichtsratsvorsitzende Kathrin Glock. So wurden im Jahr 2021 u. a. Großaufträge der französischen Armee, der Polizeieinheiten von São Paulo und der Royal Thai Police erfolgreich abgewickelt.

40-jähriges Firmenjubiläum

Die Erfolgsgeschichte von Glock begann Anfang der 80er Jahre mit der Entwicklung der Glock P80 durch ihren Erfinder Gaston Glock. Er übergab im Rahmen einer Ausschreibung seine entwickelten Prototypen dem österreichischen Bundesheer. Nach den umfangreichen technischen Prüfungen testierte Friedrich Dechant, der damalige Leiter des Amtes für Wehrtechnik: «Keine andere in der Ausschreibung eingereichte Pistole konnte die Leistung und die Produktionskosteneffizienz der Glock P80 erreichen. In der Gesamtwertung belegte sie den ersten Platz und ging als klarer Sieger hervor“. Damit kam die Glock P80 auf den Markt und ist heute weltweit als Glock 17 bekannt. Bis heute wurden mehr als 20 Millionen Glock Pistolen weltweit verkauft.