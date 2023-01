Köstinger wird strategische Beraterin der Baha-Gruppe

Ehemalige Ministerin erweitert ihren Aufgabenbereich ab 1. April.

Elisabeth Köstinger, die seit September des Vorjahres den führenden Spezialisten für Finanzdaten Mountain-View Data leitet, steigt mit 1. April zur strategischen Beraterin der international operierenden Baha-Gruppe auf. Die frühere österreichische Bundesministerin wird damit zusätzlich zum FinTech-Unternehmen Mountain-View Data auch für baha – the information company, den internationalen Anbieter von Echtzeit-Marktdatenterminals, tätig sein.

Elisabeth Köstinger wird mit der Übernahme ihrer neuen Konzernfunktion die Position der Geschäftsführerin von Mountain-View Data Ende März zurücklegen. Mountain-View Data wird weiter von den bisherigen Co-Geschäftsführern geleitet. Mountain-View Data ist einer der größten Anbieter von tagesaktuellen Finanzdaten mit Sitz im Kärntner Diex. Das Unternehmen zählt zu den langjährigsten Spezialisten in Sachen ESG (Environmental Social Governance) und analysiert die Entwicklung von über 60.000 Investmentfonds im Detail.

Zu den großen Kunden gehören über 150 Institutionen wie internationale Banken, Versicherungskonzerne, Pensionsfonds, staatliche Einrichtungen, Fondsgesellschaften sowie Stiftungen in Europa und den USA. Das Rating-Service von Mountain-View Data erstellt Bewertungen von Fonds, Unternehmen und Ländern unter den Aspekten Werterhalt, Performance und Risiko. Auf Knopfdruck ist das aktuelle Rating von über 10.000 multinationalen Konzernen und von über 60.000 Investmentfonds verfügbar. Mountain-View Data wurde im Jahr 1994 gegründet und beschäftigt aktuell rund 50 Spezialisten in Kärnten und in Wien.

Mountain View Data zählt zur Firmengruppe von Christian Baha, wie auch baha – the information company, einer der international führenden Anbieter von webbasierten Marktdatenterminals und seit 28 Jahren ein zuverlässiger Lieferant von Börsen- und Finanzdaten in Echtzeit. Das Unternehmen bietet ein plattformunabhängiges Web-Terminal für Profis mit Zugriff auf globale Finanzmarktdaten für über 12 Millionen Finanzinstrumente an mehr als 150 Börsen. Die baha-Terminals finden sich in Notenbanken, Pensionskassen, Großbanken, Vermögensverwaltern, Versicherungen, Family Offices und Hedgefonds. Das baha-Terminal wird in acht verschiedenen Sprachen angeboten. Zudem betreibt das Unternehmen eine eigene Nachrichtenagentur sowie die mobile baha-App mit über 4 Millionen Nutzern weltweit.