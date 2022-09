''Pflanzilla'': Billa eröffnet veganen Shop in Wien

Im Kaufhaus Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße soll eine vegane Billa-Filiale entstehen.

Wien. Billa wird in Wien eine vegane Filiale unter dem Namen "Billa - Pflanzilla" eröffnen. Der neue Shop mit einem rein pflanzlichen Produktsortiment soll am 8. September im Wiener Kaufhaus Gerngross auf der Mariahilfer Straße aufsperren, wie "Presse" berichtet.

In den Billa-Filialen werden bereits jetzt diverse vegane Produkte angeboten. In der neuen Filiale sollen dann vegane Waren dazukommen, die es bis jetzt noch nicht bei Billa oder Billa plus zu kaufen gab. Der neue Shop soll ausschließlich pflanzliche Produkte im Sortiment führen.