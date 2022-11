Sport- und Medienaktivitäten sind gesichert

Noch am 26. August ließ Mateschitz den Stiftungszweck um „Sport“ erweitern.

Stiftung. Selbst wenn die thailändischen Mehrheitseigentümer nach dem Tod von Dietrich Mateschitz das starke Engagement von Red Bull insbesondere für den Sport, aber auch für Medien (etwa ServusTV) vielleicht zurückfahren wollten – der Fortbestand dieser Projekte dürfte in jedem Fall langfristig finanziell gesichert sein. Und zwar über die „Kunst und Kultur DM Privatstiftung“, deren Stiftungsurkunde Mateschitz noch am 26. August 2022 notariell ändern ließ. Beim Stiftungszweck kam zu Bereichen wie „Heimatkunde und Heimatpflege“ ausdrücklich „Sport“ hinzu. Begünstigter der Stiftung ist „die Allgemeinheit“.Dem Vernehmen nach soll Mateschitz hohe dreistellige Millionenbeträge in die Stiftung eingezahlt haben.

Operativ zuständig für sämtliche Sport- und Medieninvestments von Red Bull wird im neuen Führungsteam (siehe oben) künftig Oliver Mintzlaff sein – er verantwortet ab November den Bereich „Corporate Projects und Investments“.