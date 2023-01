× 3 einfache Tricks: So hat SIE bei der Doggy-Stellung noch mehr Spaß

Die klassische Hündchenstellung ist eine beliebte Sexposition, aber wenn Sie die immer gleichen Bewegungen satt haben, können ein paar Änderungen Wunder bewirken.

Es gibt viele Dinge, die man mit der Stellung machen kann, um sie aufzupeppen. Paare, die gerne ein wenig BDSM praktizieren, entscheiden sich oft für diese Stellung, da es einfach ist, Fesseln hinzuzufügen, wenn man die Bewegung ausprobiert. Ganz zu schweigen davon, dass man in dieser Stellung auch viel Platz hat, um andere Körperteile zu stimulieren.

Hier ein paar Tipps, die Ihnen helfen können, die Stellung für Sie noch angenhemer zu machen.

Classic Dog: Bei der klassischen Doggy-Stellung liegt der empfangende Partner auf allen Vieren, so dass der penetrierende Partner sich hinknien und von hinten eindringen kann. Sie können Kissen verwenden, um sich darauf auszuruhen und sich ein wenig aufzurichten, so dass Sie verschiedene Winkel ausprobieren können. Am besten finden Sie heraus, was für beide Partner am angenehmsten ist, aber es gibt auch Dinge, die Sie tun können, um die Sache anzuheizen.

© Gettyimages ×

Slo-Mo-Doggy: Wenn Sie sich Sorgen machen, dass die Bewegung nicht so intim wirkt, sollten Sie versuchen, sie zu verlangsamen. Damit sich die Dinge viel persönlicher anfühlen, versuchen Sie, lange und artikulierte Stöße zu ermutigen und wirklich das Beste daraus zu machen.Bringen Sie die Dinge auf die nächste Stufe, indem Sie eine Po-Massage oder eine sanfte Stimulation der Klitoris einbauen.

Tight Dog: Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, Ihren Partner dazu zu bringen, seine Beine außerhalb der Ihren zu platzieren, bevor Sie Ihre Beine fest zusammenpressen. Laut Cosmopolitan kann auch die Verwendung eines Klitoris-Saugvibrators Wunder bewirken, um die Hitze zu erhöhen. Das kleine Gerät bietet Empfindungen, die vom Saugen bis zu Vibrationen und Pulsationen reichen.