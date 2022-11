450 Kilometer: Katze läuft nach Umzug nach Hause

Rund 450 Kilometer legte eine Katze zurück, nachdem ihre Besitzerin umgezogen war und sie wohl wieder zurück nach Hause wollte.

Aus beruflichen Gründen musste die 41-jährige Besitzerin der kleinen "Cocci" umziehen. Es ging aus der Region Orne in Frankreich nach Ginai in die Normandie. Insgesamt hält die Familie drei Katzen, wobei darauf geachtet wurde, dass sich nach dem Umzug keine davon in der neuen Gegend verirrt. Trotzdem schaffte es eine, sich zu verlaufen und war daraufhin für 13 Monate verschwunden.

Die Hoffnung hatte man schon aufgegeben, als schließlich ein Pärchen auf Facebook ein Bild der Katze teilte, um den dazugehörigen Besitzer zu finden. Der Ort, wo der Vierbeiner entdeckt wurde, war dabei mysteriös. Es war zehn Kilometer weg von ihrer alten Heimat und somit fast 450 Kilometer weg von ihrem neuen zu Hause. Also schickte die Katzenmutter ihren Vater dorthin, um zu sehen, ob es wirklich ihre "Cocci" ist - und sie ist es.

Flöhe, Würmer und abgemagert

Nachdem die Katze wieder in Sicherheit gewesen ist, musste sie drei Wochen bei einem Tierarzt verbringen, da sie weniger als einen Kilogramm wog und sich Flöhe und Würmer zugezogen hatte. Recht viel länger hätte die Katze wohl nicht mehr in freier Wildbahn überlebt. "Seit wir sie nach Hause gebracht haben, läuft alles gut. Sie hat sich wieder super eingelebt und ist sehr verschmust", berichtet die Besitzerin erfreut auf Facebook.