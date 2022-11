48.000€ Schaden: Opa verwüstete nackt Hotelzimmer

Ein Großvater verursachte einen Schaden von 48.000 Euro , nachdem er nackt und unter Drogeneinfluss ein Hotelzimmer "völlig verwüstet" hatte.

Ein Engländer schlug das Glas der Dusche ein und ließ da Wasser laufen so dass sein Zimmer überflutet wurde und das Wasser in die darunter liegenden Zimmer floss. Der Miteigentümer fand den Mann nackt und lallend vor. Michael Turner leugnete bei seiner Verhaftung, den Schaden verursacht zu haben. Er betonte, das Zimmer sei am Abend zuvor in "perfektem Zustand" gewesen, und sagte später, er könne sich nicht daran erinnern, es getan zu haben.

© South Wales Police

Staatsanwalt Andrew Kendal sagte vor dem Cardiff Crown Court, es habe erhebliche Schäden an Wänden, Teppichen und Elektrik im Gesamtwert von mehr als 48.000 Euro gegeben. Der Verteidiger Andrew Taylor sagte, Turner habe eine lange Vorgeschichte mit Drogenmissbrauch und beschrieb sein Verhalten vor der Straftat als "unberechenbar und ungewöhnlich". Turner wurde zu einer Haftstrafe von 14,5 Monaten verurteilt.