5.000 warme Mahlzeiten am Tag: So unterstützt Salt Bae Erdbebenopfer

Nusret Gökçe, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Salt Bae, unterstützt in die Erdbebenopfer durch das Kochen von warmen Mahlzeiten.

Das schwere Erdbeben hat am vergangenen Montag den Süden der Türkei und den Norden Syriens erschüttert, und die Zahl der Todesopfer ist nach neuesten Angaben auf 33 000 gestiegen. Zahlreiche Hilfsteams und Nothilfeorganisationen sind in die betroffenen Gebiete geeilt, um dringende Lebensmittel und lebenswichtige Hilfe zu liefern.

Einer dieser Menschen ist der in der Türkei geborene Social-Media-Star Salt Bae, 39. Auf Instagram teilte Salt Bae die Nachricht mit seinen 50,9 Millionen Followern in einer Serie von zwei Bildern - das erste trug den Titel: "Es wird der wichtigste und bedeutungsvollste Service der Welt für uns sein", und zeigte Aufnahmen aus dem Inneren eines Food Trucks.

Salt Bae postete dann ein zweites Video, das den "sinnvollen Service" in Aktion zeigt. Er erklärte seinen Followern, dass der Foodtruck dazu da sei, "mehr Menschen mit warmem Essen zu versorgen". Er fügte hinzu, dass er und sein Team das Ziel verfolgen würden, "jeden Tag 5.000 Menschen zu erreichen".

Der Instagram-Post hat seither haufenweise Unterstützung erhalten, und viele gratulierten Salt Bae zu seiner Aktion. "Gut gemacht, so hilfreich in dieser Zeit der Not", schrieb eine Person.