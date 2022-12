76 Millionen Jahre alter T-Rex Kopf wird versteigert

Das Auktionshaus Sotheby's wird ein 76 Millionen Jahre altes Fossil mit dem Spitznamen Maximus versteigern, das einen Preis von bis zu 20 Millionen Dollar erzielen soll.

Der Schädel wurde bei Ausgrabungen in den Jahren 2020 und 2021 in Harding County, South Dakota, gefunden. Das Fossil stammt aus der Hell Creek Formation, einem Gebiet, in dem bereits zahlreiche Fossilien aus der Kreidezeit entdeckt wurden.

Der Dinosaurierkopf wiegt 200 Klio und ist über einen Meter groß, und die meisten seiner äußeren Knochen sind intakt, einschließlich des Kiefers. Der Rest der Überreste des Dinosauriers wurde laut Sotheby's durch Erosion an der Ausgrabungsstätte zerstört, aber es handelt sich um einen der vollständigsten Schädel, die je ausgegraben wurden.