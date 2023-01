96 % des Körpers tätowiert: Polin schockt Fans mit Fotos

Adrianna Eisenbach, 52, ist in ihrer Heimat als aufstrebende Berühmtheit und Model bekannt, die oft den Titel "Königin des Skandals" erhält.

Ihr Debüt in der Unterhaltungswelt gab sie dank der Reality-Sendung Królowe życia (Königin des Lebens). Sie bestätigte, dass ihr Körper zu 96,05% aus Tattoos besteht. "Ich habe den Rekord für das am meisten tätowierte Polen aufgestellt und ich war super beeindruckt davon", schrieb sie in einem Instagram-Post, in dem sie die Neuigkeiten bekannt gab.

"Ich habe mit 95 % gerechnet, weil die Zeitungen so ausgewertet haben, und doch hat es sich als Unsinn herausgestellt. Es ist sogar 1 % mehr, weil es 96,05 % genau ist, und das klingt ziemlich gut." Adrianna sagte, dass sie immer wieder gefragt wird, ob sie jemals aufhören wird, sich tätowieren zu lassen, worauf sie sagte, dass es ein abschließendes Projekt gibt, an dem sie arbeiten möchte.

Da weniger als 4 % ihres Körpers zu bedecken sind, möchte sie möglicherweise andere Teile ihres Gesichts tätowieren - aber sie möchte nicht alles tätowieren. "Ich vermisse die Tattoos auf der Vorderseite meines Gesichts und das, was unter meinen Haaren und ein wenig hinter meinen Ohren ist", sagte sie.

Adrianna sagte, dass sie zwar eine gute Schmerztoleranz und Ausdauer hat, der Tätowierungsprozess aber mit der Zeit immer schwerer zu ertragen war. In einer Folge der Reality-Show, in der Adrianna mitspielte, wurden die Zuschauer Zeuge, wie sie sich ein Tattoo stechen ließ. Die Erfahrung war so schmerzhaft, dass sie schließlich in Tränen ausbrach.