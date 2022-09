Affendrama im Leipziger Zoo

Der 47-jährige Schimpanse starb nach einer Hetzjagd seiner Artgenossen.

Trauriger Vorfall im Deutschen Zoo Leipzig: Schimpansen-Opa Robert ist vor einigen Tagen im Alter von 47 Jahren gestorben. Das teilte der Zoo heute, Dienstag, mit. "Nach Abschluss der Auswertung steht nun fest, dass der Schimpanse ertrunken ist", so der Zoodirektor in einer Mitteilung.

Grund für das Affendrama war eine heftiger Streit innerhalb der Gruppe. Der ehemalige Chef Robert soll bei der Auseinandersetzung in die Enge getrieben worden sein. Dabei überschritt das Tier die Absperrung und fiel in den tiefen Teil des Grabens. Dort sei er sofort ertrunken. "Wir sind zutiefst erschüttert", so der Zoodirektor vor den Medien.