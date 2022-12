All you can eat Popcorn-Aktion läuft völlig aus dem Ruder

Dutzende Menschen machten sich die All you can eat Aktion eines Jinos zu nutze und füllten die Becher mit unmenshlichen Mengen an Popcorn voll. Der Preis war geradezu ein Schnäppchen.

Dutzende von Thais kamen mit Stahlwannen, Pappkartons und Plastikbehältern aller Größen in ein Einkaufszentrum im Zentrum Bangkoks, nachdem ein Kino "All-you-can-eat"-Popcorn für umgerechnet 5 Euro angeboten hatte. Pipat Lorsubkong, 39, sagte, dass er etwa 57 Liter des Snacks in einer riesigen Schüssel im Stil eines Buffets mit nach Hause nahm, als er an der Aktion teilnahm, um die Kunden herauszufordern, sich ausgefallene Behälter auszudenken. "Ich habe vor, es mit meiner Familie und meinen Freunden zu teilen", sagte der Anlageexperte, während Kinomitarbeiter das Popcorn in Eimer und Schachteln schaufelten. Für den Preis einer Kinokarte bekamen die Kunden auch nachgefüllte Limonaden, um den Durst zu stillen, den viele nach dem Verzehr des vielen Popcorns bekamen.