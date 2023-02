Alle auf Drogen: Buddhistischen Tempel gehen die Mönche aus

Ein kleiner buddhistischer Tempel in Nordthailand hat keine Mönche mehr, nachdem in dem gesamten Kloster Methamphetamin konsumiert wurde, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Auf Anweisung, den Drogenkonsum in der Provinz Phetchabun zu untersuchen, durchsuchten der Sheriff und der Dorfvorsteher des Unterbezirks Bung Sam Phan, etwa 150 Meilen nördlich von Bangkok, Schulen, Fabriken und Tempel auf der Suche nach Drogensüchtigen und -händlern. "Als Gemeindevorsteher war ich erschrocken, denn ich hätte nie gedacht, dass die Mönche drogenabhängig sind", sagte Sungyut Namburi, der Dorfvorsteher. "Ich hätte nie gedacht, dass sich die Drogen in den Tempeln ausbreiten würden."

Mönche sind in der thailändischen Kultur verehrte Persönlichkeiten; in der Bangkoker U-Bahn sind neben schwangeren und älteren Menschen auch Plätze für sie reserviert. Daher war es für Sungyut sehr überraschend, dass alle vier Mönche eines kleinen Tempels positiv auf Methamphetamin getestet wurden, als er und der Sheriff dem Kloster am Freitag einen Besuch abstatteten. In einem anderen kleinen Tempel wurden zwei Mönche positiv getestet, sagte er.

Sogar der Abt - das Oberhaupt des Klosters, der 10 Jahre lang als Mönch gedient hatte - wurde als drogenabhängig eingestuft. "Als ich die Unterkunft des Abtes inspizierte, war ich fassungslos, denn sie war ein einziges Chaos", sagte Sungyut. Nachdem die Drogentests positiv ausfielen, gestanden die Mönche den Drogenkonsum. Einige von ihnen gaben zu, seit langem süchtig zu sein.