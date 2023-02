Als Friedens-Zeichen: Dieser Mann streckt seit beinahe 50 Jahren seinen Arm in die Höhe

Dieser Mann hebt seit mehr als 45 Jahren seinen Arm zum Gruß, um der hinduistischen Gottheit Shiva seine Verehrung zu erweisen und den Wunsch nach Weltfrieden zu bekunden.

Bis 1973 war Amar Bharati ein verheirateter Mann mit drei Kindern, der in einer kleinen lokalen Bank in Indien arbeitete. Seitdem hat derselbe Mann beschlossen, sein bescheidenes Leben für den Weltfrieden aufzugeben und sich speziell der Hindu-Gottheit "Shiva" zu widmen. Um seine Hingabe zu beweisen, beschloss Bharati, seine rechte Hand in die Luft zu heben - und hat sie seitdem nicht mehr gesenkt.

"HARD TO BELIEVE" ????



Sadhu Amar Bharati has kept his right Arm raised for more than 45 years as a sign of devotion to Shiv Shambhu ???????? pic.twitter.com/ikyrgIhvGq — Vशुद्धि (@V_Shuddhi) September 27, 2021

Der entschlossene Bharati litt die ersten zwei Jahre der Reise unter starken Schmerzen, doch irgendwann ließen die Schmerzen nach und er verlor schließlich jegliches Gefühl in seinem Arm. Einige behaupten, dass er aufgrund der vollständigen Unterbrechung der Blutzirkulation in seiner rechten Hand niemals in der Lage sein wird, sie zu senken.

In einem früheren Interview mit der Nachrichtenseite History of Yesterday sagte Bharati: "Ich verlange nicht viel. Warum bekämpfen wir unsere Söhne untereinander? Warum gibt es so viel Hass und Feindschaft zwischen uns? Ich möchte nur, dass alle Inder und die ganze Welt in Frieden miteinander leben."