Amazon will jetzt auch Krebs bekämpfen

Der Mega-Konzern Amazon arbeitet mit dem Fred Hutchinson Cancer Research Center zusammen, um in einer neuen klinischen Studie Krebsimpfstoffe zu entwickeln.

Es ist ein weiterer Schritt Richtung Heilung von Krebs. Amazon steigt in die Impfstoffforschung ein, die Krebs besiegen soll. Ziel der Studie ist es, "personalisierte Impfstoffe" zur Behandlung von Brustkrebs und Melanomen, einer Form von Hautkrebs, zu entwickeln. Für die Phase-1-Studie werden 20 Personen über 18 Jahren rekrutiert, um die Sicherheit der Impfstoffe zu untersuchen.

"Amazon steuert wissenschaftliche und maschinelle Lernkompetenz zu einer Partnerschaft mit Fred Hutch bei, um die Entwicklung einer personalisierten Behandlung für bestimmte Krebsarten zu erforschen", so ein Amazon-Sprecher gegenüber CNBC. In den letzten Jahren hat Amazon seine Präsenz in der Gesundheitsbranche ausgebaut.

Das Unternehmen startete 2020 eine Online-Apotheke, entwickelte einen Telegesundheitsdienst namens Amazon Care und brachte während der Pandemie seinen eigenen COVID-19-Test heraus. Eine Forschungs- und Entwicklungsgruppe innerhalb von Amazon, bekannt als Grand Challenge, überwachte die frühen Bemühungen des Unternehmens um einen Krebsimpfstoff, wie Business Insider berichtet. Jetzt untersteht es einem Krebsforschungsteam, das Robert Williams, dem Vizepräsidenten für Geräte des Unternehmens, unterstellt ist.

Die Phase-1-Studie wird voraussichtlich bis November 2023 laufen. In der Phase-1-Studie wird die Sicherheit von Impfstoffen zur Behandlung von Patienten mit Melanom im Spätstadium oder hormonrezeptorpositivem HER2-negativem Brustkrebs untersucht, der sich entweder auf andere Körperteile ausgebreitet hat oder nicht auf die Behandlung anspricht.