Arm fast abgebissen: 'Betrunkene' Frau klettert in Löwengehege

Die Frau wurde in einem Zoo in Ussuriysk, nahe der chinesischen Grenze, von einem Löwen angegriffe nachdem sie in das Gehege des Tieres geklettert war.

Die offensichtlich betrunkene Frau überlebte, hätte aber fast ihre Hand verloren, heißt es in Berichten. Ein Video zeigt den Moment, in dem eine "betrunkene" Frau über einen Sicherheitszaun klettert und von einem Löwen angegriffen wird. Die Frau wurde in einem Zoo in Ussuriysk, Russland, von einer Großkatze namens Aristo angegriffen, nachdem sie über den Zaun geklettert war. "Die nicht identifizierte Frau überlebte, verlor aber fast ihre Hand", so das örtliche Krankenhaus. Besonders einfältig: Die Frau war über den Zaun geklettert, obwohl bereits ein Schild "Nicht über den Zaun klettern" angebracht war. Dennoch kletterte die Frau über die nicht gerade hohe Hürde und wollte das Tier streicheln. Nachdem die Mitarbeiter die Frau aus dem Gehege gezogen hatten, leisteten sie ihr erste Hilfe.