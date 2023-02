Audi A6 e-tron: Neues LED-System begeistert das Netz

2024 ist es soweit. Der neue Audi A6 e-tron soll den Markt erobern. Erste Videos zeigen ein futuristisches LED-System.

Von 0 auf 100 in unter sieben Sekunden und eine Leistung von mehr als 450 PS. Der neue Audi A6 e-tron hat es in sich. Doch das Auffälligste an dem neuen Auto aus Ingolstadt sind wohl die Lichter. Diese sehen nämlich aus, als wären sie direkt aus einem Science-Fiction-Film entsprungen.

Die Lichter sind nämlich derart konstruiert, dass die Blinker nicht nur am Auto, sondern auch auf der Straße angezeigt werden. Diese Blinker haben die Fähigkeit, Bilder oder Videos auf den Boden zu projizieren. Noch beeindruckender ist, dass die Projektoren in das Design des Fahrzeugs integriert sind, sodass der Fahrer die Bilder projizieren kann, ohne abgelenkt zu werden.



Die Reichweite des neuen Audis soll um die 700 Kilometer liegen, der Verkaufsstart ist für 2024 anvisiert. Einen finalen Preis für das Auto gibt es noch nicht.