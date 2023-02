Das Lenkrad eines Teslas sei nach nur einer Woche nach der Auslieferung abgefallen! -Das behauptet zumindest der Fahrer des Autos aus New Jersey.



Auf Twitter teilte er Fotos und Videos des defekten Lenkrads. Darunter markierte er außerdem Tesla-CEO Elon Musk, um ihn zu fragen, warum sein brandneues Auto denn einen solch großen und gefährlichen Defekt hätte.

„Ich fuhr auf der Autobahn und plötzlich fiel das Lenkrad ab. Ich hatte Glück, dass kein Auto dahinter war und ich konnte an der Trennwand ziehen“, schrieb er.Tesla nahm zu dem Mann Kontakt auf. Um das Problem des gelösten Lenkrads zu beheben, stellt das Unternehmen dem schockierten Fahrer 103,96 US-Dollar in Rechnung.Bin ich für den Herstellungsfehler verantwortlich? Es ist nicht einmal eine Woche und ich bekomme eine Rechnung für ein defektes Lenkrad. Ist es nicht die Verantwortung des Unternehmens, es zu reparieren? Ich würde eine Rückerstattung sehr schätzen und das Auto behalten, da wir das Vertrauen und die Familie verloren haben. Ich fühle mich nicht sicher, es zurückzufahren, schrieb er online.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv