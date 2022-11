In einem Louis-Vuitton-Shop in Bellevue, einem Vorort von Seattle, wollte ein 17-jähriger Dieb sich ein paar teure Taschen schnappen und schnell wieder abhauen. Der erste Teil des Planes funktionierte gut und er hatte eine Beute von rund 18.000 Euro in der Hand - beim zweiten hatte er Probleme. Als er gerade aus dem Geschäft laufen wollte, sah er entweder die Glasscheibe nicht oder aber er wollte sie mit Schwung durchbrechen. Jedenfalls knallte er mit ordentlicher Wucht gegen die Scheibe, fiel zu Boden und blieb dort regungslos liegen.

Brazen teenage thief, 17, knocks himself out by running into glass door as he tries to flee Louis Vuitton store with $18,000 worth of handbags in the affluent #Seattle suburb of Bellevue,#Washington. pic.twitter.com/LB11pBCKQp