Auf diesem Kreuzfahrtsschiff können Sie für 30.000 Euro im Jahr leben

Life at Sea Cruises hat die Buchungen für die dreijährige Reise auf der MV Gemini eröffnet, die am 1. November von Istanbul aus in See sticht.

Das Unternehmen verspricht, 375 Häfen auf der ganzen Welt anzusteuern und dabei 135 Länder und alle sieben Kontinente zu besuchen. Das Schiff wird in den drei Jahren mehr als 130.000 Seemeilen zurücklegen und dabei ikonische Sehenswürdigkeiten wie die Christus-Erlöser-Statue in Rio de Janeiro und das Taj Mahal in Indien, das mexikanische Chichen Itza, die Pyramiden von Gizeh, Machu Picchu und die Chinesische Mauer besuchen. Sogar Ausflüge zu 103 "tropischen Inseln" sind vorgesehen. Von diesen 375 Häfen werden 208 über Nacht angelaufen, so dass Sie mehr Zeit am Zielort verbringen können. © Life at Sea Cruises × Das Unternehmen ist ein Ableger von Miray Cruises, das derzeit mit der MV Gemini in der Türkei und Griechenland unterwegs ist. Das Unternehmen blickt auf eine 30-jährige Geschichte in der Kreuzfahrtbranche zurück. Die MV Gemini wird für die Reise generalüberholt. Aufgrund des Charakters der Reise wird die Gemini neben den traditionellen Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffs, Restaurants und Unterhaltungsangeboten auch mit Fernarbeitsplätzen ausgestattet sein. Das Unternehmen verspricht ein komplettes Business Center mit Besprechungsräumen, 14 Büros, einer Geschäftsbibliothek und einer Lounge, vermutlich für die Kaffeepausen in der Mitte der Schicht. Der Zugang ist kostenlos. © Life at Sea Cruises × Die Kabinen reichen von der 13 Quadratmeter großen "Virtual Inside"-Kabine - die bei 29.999 Euro pro Person und Jahr beginnt und 179.994 Euro für die dreijährige Reise für zwei Personen kostet - bis hin zu den doppelt so großen Balkon-Suiten, die bis zu 109.999 Euro pro Person kosten. Die billigste Außenkabine kostet 36.999 Euro pro Person. © Life at Sea Cruises × Die Passagiere müssen sich für alle drei Jahre anmelden, obwohl das Unternehmen ein Matchmaking-Programm einführt, bei dem die Passagiere eine Kabine mit einer anderen Person "teilen" können, indem sie in die Reiseroute ein- und aussteigen. So könnten beispielsweise zwei Paare eine Kabine für die gesamte Reise kaufen und die Reise dann untereinander aufteilen.