Aus zugefrorenen See gerettet: Tierische Rettungsaktion geht viral

Eine Familie sah, wie ein Hund in einem zugefrorenen See feststeckte. Da zögerten sie nicht lange und befreiten kurzerhand das Tier.

Eine Familie aus Miami rettete am einen Hund aus einem zugefrorenen See in Lac Beauport, Quebec, nachdem sie entdeckt hatte, dass er kurz zuvor durch das dünne Eis gefallen war.

Das Tier konnte sich offensichtlich nicht mehr alleine aus dem gefrorenen Wasser befreien und war auf menschliche Hilfe angewiesen. Durch das rasche Eingreifen konnte das Tier unversehrt gerettet werden.