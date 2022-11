Außer Kontrolle geratene 'Killer-Kuh' trampelt Mann zu Tode

Der Ausbruch einer Kuh aus einem Viehmarkt führte zum tragischen Tod eines Mannes, der tödliche Verletzungen erlitt, weil er von dem entlaufenen Tier "angegriffen und zertrampelt" wurde

Nachdem die Kuh entkommen war, verletzte sie einen Rentner in der Stadt, bevor die Polizei von Dyfed-Powys einen Tag später bestätigte, dass der Mann seinen Verletzungen erlegen war, wie WalesOnline berichtet. Dem Tier war es irgendwie gelungen, vom Viehmarkt Whitland Mart in Whitland, Carmarthenshire, Wales, zu entkommen, bevor es in die Stadt lief.

"Die Kuh begegnete einem älteren Mann in der North Road, wo sie ihn angriff und zertrampelte, was zu schweren Verletzungen führte. Die Kuh ging dann auf die Bahngleise in der Gegend und die Züge mussten angehalten werden, um die Gefahr für sie zu verringern. Schließlich gelangte sie auf ein Feld, wo in Absprache mit dem Besitzer alle Anstrengungen unternommen wurden, um sie in Sicherheit zu bringen. Leider schlugen alle Versuche fehl, und aufgrund der Gefahr, die von dem Tier ausging, wurde es mit dem Einverständnis des Besitzers auf humane Weise getötet.", so die Polizei zu dem Vorfall.

Obwohl der ältere Mann nach dem Angriff zur Behandlung in das University Hospital of Wales in Cardiff geflogen wurde, starb er.