Avatar-Schöpfer ließen sich von diesem Nationalpark inspirieren

Die meisten haben wahrscheinlich noch nie von diesem UNESCO-Weltnaturerbe gehört, aber es wird angenommen, dass der Park den Filmemacher James Cameron bei den Dreharbeiten zum ersten Avatar-Film inspiriert hat.

Der Zhangjiajie National Forest Park in der chinesischen Provinz Hunan war die Inspiration für die schwebenden Hallelujah Mountains in Pandora mit ihren säulenartigen Klippen und dem gläsernen Steg. Im Far Out Magazine heißt es, dass Cameron "die Berge gefilmt hat, bevor er sie in Form des Hallelujah Mountain in den endgültigen Film einbaute".

Der riesige Park war Chinas erster anerkannter nationaler Waldpark - und er ist riesige 11.900 Hektar groß. Am auffälligsten sind die hohen, säulenartigen Felsformationen und Klippen, die für sich allein zu stehen scheinen, ohne ein breites Fundament, wie es die meisten Berge und Klippen haben.

Die spindeldürren Säulen entstehen durch die Witterung in der Gegend - in der Regel durch das Gefrieren und Ausdehnen des Eises im Winter und durch Pflanzen, die in den Rissen wachsen.

Wer keine Höhenangst hat, kann auch eine der drei Gondel-Listensysteme im Park nutzen und in einer Kabinenbahn zwischen den Bergen fahren.