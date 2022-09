Baby aus Einkaufszentrum entführt

Das Baby war aus einem Einkaufszentrum in Leipzig verschwunden und tauchte nun in einem anderen Bundesland wieder auf.

Es ist der Horror jeder Mutter: Als sie mit ihrem 1 Monate alten Baby in einem Kaufland unterwegs ist, verschwindet plötzlich ihr Baby samt Kinderwagen. Laut der "Bild" habe die Mutter das Kind im Wagen kurzzeitig einer Bekannten überlassen.

Seit dem 1. September fehlte von dem Säugling jede Spur. Die Behörden suchten unter anderem sogar mit einer Hundestaffel nach dem vermissten Kind.

Laut einer Polizeisprecherin ist der Säugling mittlerweile in Brandenburg aufgetaucht. Das Baby sei in der Wohnung einer Frau gefunden worden. "Der Säugling ist wohlauf", so eine Polizeisprecherin. Die weiteren Hintergründe werden nun untersucht.