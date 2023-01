Baby-Känguru fällt aus Beutel: Mutter reagiert prompt

Kängurus bleiben während der ersten Phase ihres Lebens nahezu ununterbrochen im Beutel ihrer Mutter. Dieses Baby-Känguru war aber unglücklich aus dem Beutel gefallen.

Haarige Szenen für ein Baby-Känguru. Nachdem es aus dem Beutel der Mutter gefallen war, versuchte das kleine Tier verängstigt wieder in den Beutel zu kommen. Auch die Mutter war offenbar gestresst und versuchte das Kleintier wieder in Sicherheit zu bringen.

Nach kurzer Hilfe der Mutter schaffte es das Tier dann wieder in den Beutel und somit in Sicherheit. Auch die Mutter konnte also wieder happy sein und sich wieder beruhigen.