Bei 'Avatar 2' Flop keine weiteren Sequels geplant

Es ist über ein Jahrzehnt her, dass "Avatar" in die Kinos kam. Der zweite Teil des Filmklassikers soll ebenfalls zum großen Erfolg werden, bei Misserfolg könnte die Reihe aber eingestellt werden.

Avatar" aus dem Jahr 2009 ist einer der umsatzstärksten Filme aller Zeiten und hat seit seinem Erscheinen 2,9 Milliarden Euro eingespielt. In einem Interview mit Total Film äußerte Cameron seine Bedenken, ob der Film an den Erfolg des ersten Teils anschließen kann.

"Der Markt könnte uns sagen, dass wir in 3 Monaten fertig sind, oder wir könnten schon halb fertig sein, was bedeutet: 'Ok, lasst uns die Geschichte in Film 3 abschließen und nicht endlos weitermachen, wenn es sich einfach nicht lohnt', sagte er. Der dritte befindet sich bereits in Planung und soll im Dezember 2024 in die Kinos kommen. Der zweite Teil der Avatar-Reihe kommt Anfang Dezember in die heimischen Kinos.