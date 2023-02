Bei Gender-Reveal Party verwendet: Pinke Taube nun an Farbvergiftung gestorben

Eine Wohltätigkeitsorganisation für Vögel hat sich zu Wort gemeldet, nachdem eine Taube durch das 'Einatmen von Giftstoffen' aus rosa Farbstoff, der für eine Geschlechtsenthüllungsparty verwendet wurde, gestorben ist.

Am Montag wurde eine rosafarbene Haustaube - die inzwischen den Namen Flamingo trägt - im Madison Square Park in New York, USA, gesichtet. oe24 berichtete. Flamingo wurde von dem gemeinnützigen Wildtier-Rehabilitations- und Aufklärungszentrum Wild Bird Fund aufgenommen. Die Organisation ist der Ansicht, dass der Vogel für eine Geschlechtsenthüllungszeremonie "absichtlich gefärbt" wurde.

© Phyllis Tseng/Wild Bird Fund/Facebook

Wild Bird Fund hat inzwischen bekannt gegeben, dass Flamingo verstorben ist. Wild Bird Fund hat auf Facebook den Tod der "süßen rosa Taube" bekannt gegeben.

© wildbirdfund/ Facebook

In dem Beitrag heißt es: "Wir sind zutiefst traurig, mitteilen zu müssen, dass Flamingo, unsere süße rosa Taube, verstorben ist. Trotz unserer Bemühungen, die Dämpfe des Farbstoffs zu reduzieren und ihn ruhig und stabil zu halten, ist er in der Nacht gestorben. Wir glauben, dass sein Tod durch das Einatmen der Giftstoffe verursacht wurde.

Das gemeinnützige Rehabilitations- und Bildungszentrum für Wildtiere in New York erklärte weiter, dass Hausvögel, die "in Gefangenschaft aufgezogen" wurden, "niemals in die freie Wildbahn entlassen werden sollten".