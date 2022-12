Bei Genua Brücken-Tragödie: Drogenschmuggler der Mafia unter den Toten

14. August 2018: 43 Menschen sterben bei einem Brückensturz in Genua. Wie jetzt publik wurde, war auch ein Drogenschmuggler der Mafia unter den Opfern.

900 Kilogramm Haschisch wurden in einem gelben Eurocargo-Transporter unter den Trümmern der Brücke gefunden. Wie jetzt öffentlich gemacht wurde, dürfte das Opfer als Drogenschmuggler für die Mafia tätig gewesen sein. Bei der Katastrophe in Genau kamen am 14. August 2018 insgesamt 43 Menschen ums Leben.

Ein 250 Meter langes Teilstück der Autobahnbrücke war eingestürzt und riss die Menschen in den Tod. Ermittler wurden auf den Drogenschmuggel aufmerksam, als sie Gespräche der Ndrangheta-Organisation belauschten. "Wenn du aufs erste Video schaust, dann siehst du einen Transporter. Er ist abgestürzt. Es ist ein Eurocargo. Du siehst ihn sehr gut, weil er gelb ist. Er liegt quer unter einem anderen Wagen», sagt der eine Mafioso zum anderen, «er hat eine Kühlkammer".

Insgesamt soll es sich um 900 Kilogramm Haschisch handeln, welches sie den "Afrikanern" abgekauft haben wollen. "Die Schwarzen glauben, die Ware ist verloren. Lass uns den Kühlwagen holen und wir machen halbe-halbe". Brisant: Der gelbe Wagen scheint tatsächlich nicht auf der Liste der zerstörten Fahrzeuge auf, jedoch auf der Liste bei den Ermittlungen gegen die Mafia-Organisation.