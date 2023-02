Bei Kampf von Box-Legende Mayweather kaum Zuseher: 'Europäer wollen kein Geld ausgeben'

Der Boxer Floyd 'Money' Mayweather absolvierte einen Schaukampf in London. Viele Zuseher lockte der ehemalige Weltmeister jedoch nicht an. Selbstkritik bei Mayweather war Fehlanzeige, viel mehr schoss er sich auf die Europäer ein.

Mayweather trat am Samstagabend in dem halbleeren, 20.000 Zuschauer fassenden Stadion gegen Aaron Chalmers an. Der ehemalige Weltmeister nahm den Kampf ziemlich locker, neckte seinen Reality-TV-Gegner während des größten Teils des Kampfes und gewann alle acht Runden mit Leichtigkeit.

Viele Zuseher wollten den Kampf in der O2 Arena nicht sehen. Die Übertragung des Abends auf Zeus TV schien sich direkt auf den Ring zu konzentrieren, ohne Bilder von der Menge zu zeigen. Auf Fotos und Videos derjenigen, die gekommen waren, waren jedoch Hunderte von leeren Plätzen in der gesamten Arena zu sehen.

© TikTok/@mirrorboxing

In einigen Berichten wird sogar behauptet, dass eine Ticketagentur versucht hat, am Abend des Kampfes Restkarten für nur 4,95 Euro an Nutzer zu verkaufen.



Auf der Pressekonferenz nach dem Kampf räumte Mayweather ein, dass die Zuschauerzahlen zu niedrig waren, was er auf den zu späten Verkauf der Eintrittskarten zurückführte. "Wir haben das in einem Monat gemacht - nicht einmal vier Wochen", sagte er der Presse. "Ich denke, die Tickets hätten viel schneller in den Verkauf gehen sollen. Mein neues Team ist noch am Lernen."

"Wenn man hier Tickets kauft, will man nicht wirklich Geld ausgeben. In Amerika macht es uns nichts aus, Geld auszugeben," so Mayweather, der zum Rundumschlag ausholte.