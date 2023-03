Bei Raten in Verzug: Diese Autos sollen sich bald selbst in Besitz nehmen können

Dieser Hersteller hat ein Patent angemeldet, das es seinen Fahrzeugen ermöglichen würde, sich selbst in Besitz zu nehmen, einschließlich der Fähigkeit, selbst zu einer Pfändungsstelle zu fahren.

Laut New Scientist erlaubt ein neues Patent Ford, dass ein System in Gang gesetzt wird, wenn der Autobesitzer nicht auf Nachrichten reagiert, die ihn darüber informieren, dass er mit seinen Zahlungen in Verzug ist. Das System schaltet zunächst Funktionen wie die GPS-Navigation, das Musiksystem oder die Klimaanlage ab. Damit soll ein "gewisses Maß an Unbehagen" für den Besitzer geschaffen werden.



Der nächste Schritt wäre, den Zugang zum Auto an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten einzuschränken, so dass es am Wochenende nicht mehr für die Freizeit genutzt werden kann, der Besitzer aber weiterhin zur Arbeit fahren kann und somit nicht in seiner Fähigkeit beeinträchtigt wird, das Auto schließlich zu bezahlen.



Wenn alles andere fehlschlägt, könnte das Auto angewiesen werden, selbst zu einem Ort zu fahren, an dem ein Abschleppwagen es abholen kann, oder sogar selbst zu einem Lagerplatz für die Rücknahme zu fahren. Bei hohem Kilometerstand und schlechtem Zustand kann das Auto auch angewiesen werden, direkt zu einem Schrottplatz zu fahren und dort verwertet zu werden.