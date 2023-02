Bei Super Bowl: Gehörlosen Dolmetscherin stahl Rihanna die Show

Während Rihannas 13-minütigem Auftritt in der Halbzeitshow des Spiels übersetzte Justina Miles Texte für hörgeschädigte Fernsehzuschauer.

Vor dem Spiel übersetzte die 20-Jährige auch während der Darbietung der schwarzen Nationalhymne "Lift Every Voice and Sing" durch die Schauspielerin Sheryl Lee Ralph. "Ich liebe den Funken und die Energie von Justina Miles, der ASL-Performerin für den #SuperBowl", schrieb ein Nutzer auf Twitter. "Just fantastic!"

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag sprach Miles über die Bedeutung des Singens der schwarzen Nationalhymne, die viele Zuschauer vielleicht noch nie gehört haben, sagte sie. "Es geht nicht nur darum, dass ich diese Erfahrung mit der ganzen Welt teilen kann, sondern auch darum, dass Millionen und Abermillionen von schwarzen Gehörlosen im ganzen Land, die das noch nie gehört haben, diese Ermächtigung erfahren", sagte sie.

© getty ×

Sie war eine von mehreren ASL-Darstellern, die am Sonntag beim Super Bowl in Glendale, Arizona, auftraten. Der Schauspieler Troy Kotsur, der 2021 als erster Gehörloser einen Oscar für seine Darstellung in CODA" erhielt, übersetzte Chris Stapletons Auftritt bei der Nationalhymne.