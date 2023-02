Bei Tor im Gehege: Giraffe bricht sich Genick und stirbt

Nachdem die Mitarbeiter des Zoos Parker in den Tieren des Savannengebäudes eingeklemmt vorfanden, wurden sofort Tierärzte herbeigerufen.

Eine beliebte Giraffe ist auf tragische Weise gestorben, nachdem sie sich in einem Tor ihres Geheges in einem Zoo in New York das Genick gebrochen hatte. Der sechsjährige Parker, der von den Besuchern als "eine Freude" bezeichnet wurde, wurde im Seneca Park Zoo in Rochester tot aufgefunden. Die Sanitäter versuchten verzweifelt, das Leben der jungen Massai-Giraffe zu retten, jedoch vergeblich.

Superintendent Steve Lacy sagte, das Tor sei 2018 installiert worden und gehöre zur Standardausstattung von Giraffengehegen", die in Zoos im ganzen Land verwendet werden. Er fügte hinzu: "Die Möglichkeit eines solchen Ereignisses war unvorhergesehen und beispiellos." Parker, der 2018 in den Zoo kam, befand sich nach Angaben der Behörden "in ausgezeichnetem Gesundheit".

Eine Autopsie bestätigte, dass Parker an einem Genickbruch starb.