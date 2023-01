Bei Überfall: Räuber von Kunden erschossen

Ein bewaffneter Räuber in einem Restaurant wurde von einem Gast erschossen, nachdem er Geld von anderen Gästen gefordert hatte.

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Donnerstag um 23:30 Uhr Ortszeit in dem Restaurant Ranchito Taqueria in Houston, Texas. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen von der Schießerei, die zeigen, wie der bewaffnete Räuber ganz in Schwarz gekleidet und mit einer Maske vor dem Gesicht das Lokal betritt.

Nach Angaben der Polizei von Houston richtete der Mann eine Waffe auf die Kunden und forderte ihr Geld - was auf den Videoaufnahmen zu sehen ist. Doch als der Räuber seine Beute an sich nahm und zum Ausgang ging, kroch ein Kunde hinter einem Tisch hervor, zückte eine Waffe und schoss mehrere Male auf den Räuber. Während er auf dem Boden liegt, geht der Kunde zu dem bewaffneten Räuber hinüber und schießt vier weitere Male auf ihn.

Die Polizei sagt, dass der Kunde dann das gestohlene Geld von dem bewaffneten Räuber einsammelte und es den rechtmäßigen Besitzern zurückgab, bevor sie alle vom Tatort flohen. Die Behörden fügten hinzu, dass der bewaffnete Räuber, bei dem es sich um einen Mann in den 20ern handelt, von Sanitätern am Tatort für tot erklärt wurde.

In einer Pressemitteilung erklärte die Polizei von Houston, dass sie mit dem Kunden sprechen möchte, der den bewaffneten Räuber erschossen hat. "Die Ermittler wollen mit dem Mann über seine Rolle bei der Schießerei sprechen. Es wurde noch keine Anklage erhoben."