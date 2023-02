Beim Putzen: Junge Frau (20) findet Münze, die Unsummen wert ist

Ein seltener australischer Penny aus dem Jahr 1930, der eigentlich nie geprägt werden sollte, wurde für knapp 60.000 Dollar versteigert.

Der Penny aus dem Jahr 1930 wurde bei einer nationalen Online-Auktion für 59.415 $ an einen Bieter aus Westaustralien verkauft, der die Münze an seine Enkelkinder weitergeben will. Das Auktionshaus geht davon aus, dass es sich um einen Rekordpreis für einen umlaufenden australischen Penny in "gutem/fairen" Zustand handelt. Zuvor entdeckte ein Putzteam die Münze im Haus einer älteren Dame. Das Anwesen wurde generalüberholt und unter einem Teppich fand sich die wertvolle Münze. Das Team gab der Frau die Münze zurück, diese bot sie dann zur Versteigerung an.

Amanda Benson, Leiterin der Abteilung Kunst und Luxus bei Lloyds Auctioneers and Valuers, sagte gegenüber ABC Radio Adelaide, dass der Penny die niedrigste Prägung aller existierenden australischen Münzen vor dem Dezimalsystem aufweist. "Sie wurden kurz nach dem Börsenkrach von 1929 herausgegeben, und das Besondere an ihnen ist, dass sie eigentlich nie herausgegeben werden sollten", sagte sie.

"Interessanterweise wurden sie deshalb herausgegeben, weil die Münzanstalt in Melbourne einen Testlauf von etwa 1.500 geprägten Münzen durchführte, nur um die Bestellung von 1931 zu erfüllen", sagte Frau Benson.