Bereits auf der Schlachtbank: Schwein wacht auf und tötet Metzger

Das Tier vereitelte die Pläne des 61-jährigen Mannes, das Schwein zu töten, indem es ihn umstieß. Dabei kam der Mann ums Leben.

Nach Angaben des Nachrichtensenders hatte der Mann das Schwein im Hongkonger Schlachthof Sheung Shui bereits mit einem Betäubungsgewehr erschossen und wollte ihm gerade den Gnadenstoß geben, als das Tier wieder zu sich kam. Das verzweifelte Schwein geriet offenbar in Panik und stieß den 61-Jährigen um, der ein 40 Zentimeter langes Fleischbeil in der Hand hielt, so dass er sich selbst mit der massiven Klinge aufspießte.

Nach Angaben der Polizei wurde er mit einer großen Wunde am linken Fuß bewusstlos aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Das Arbeitsministerium der Stadt erklärte gegenüber CNN, es habe eine Untersuchung eingeleitet. "Das Arbeitsministerium ist betrübt über den Tod der Person und drückt seiner Familie sein tiefes Mitgefühl aus", hieß es in einer Erklärung.

"Wir werden die Untersuchung so schnell wie möglich abschließen, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln, die Haftung der Zollbeamten festzustellen und Verbesserungsmaßnahmen zu empfehlen.