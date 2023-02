Bereits für tot befunden: Frau wachte in Leichensack wieder auf

Eine Frau wurde nach Luft ringend in einem Leichensack aufgefunden, nachdem sie in ihrem Pflegeheim für tot gehalten und zu einem Bestattungsunternehmen gebracht worden war.

Eine 66-jährige Frau wurde von drei verschiedenen Mitarbeitern des Pflegeheims und einem Angestellten des Bestattungsunternehmens gesehen, bevor jemand feststellte, dass sie tatsächlich noch lebte. Nur wenige Tage nachdem sie in das Glen Oaks Alzheimer's Special Care Center in Iowa verlegt worden war, wurde die namenlose Frau für tot erklärt, nachdem das Pflegepersonal keinen Puls mehr feststellen konnte.

Die Frau, die an einer früh einsetzenden Demenz sowie an Angstzuständen und Depressionen litt, war Ende Dezember in das Hospizpflegezentrum eingewiesen worden. Einem Bericht zufolge entdeckte ein Mitarbeiter am Ende einer 12-Stunden-Schicht die Frau und alarmierte umgehend eine Krankenschwester, die jedoch weder einen Herzschlag noch irgendwelche anderen Anzeichen für Leben feststellen konnte.

Um 6.30 Uhr, etwas mehr als eine Stunde, nachdem der erste Mitarbeiter um Hilfe gerufen hatte, wurde die Frau vom Personal für tot erklärt. Etwa zwei Stunden, nachdem sie für tot erklärt worden war, öffneten die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts den Leichensack und stellten fest, dass sich der Brustkorb der Bewohnerin bewegte und sie nach Luft schnappte", heißt es in einem Bericht des Iowa Department of Inspections and Appeals.

Das Personal des Beerdigungsinstituts rief sofort den Notruf, und die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie als nicht ansprechbar, aber atmend eingestuft wurde. Die Frau wurde schließlich in das Hospizzentrum zurückgebracht, starb aber nur zwei Tage später im Beisein ihrer Familie.