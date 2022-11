Bigfoot: Schwarze Gestalt am Waldrand gefilmt

Eine großes, schwarzes Wesen hantelt sich entlang des Waldrandes. Auffällig sind seine langsamen Bewegungen und die überlangen Arme. Diese Aufnahmen hat ein Anwohner kürzlich von seinem Grundstück aus in Tennessee, USA gemacht.

Zuerst dachte der Mann, dass ein Freund ihn reinlegen möchte, erst nach einiger Zeit glaubt er zu bemerken, einen Bigfoot vor sich zu haben. Erst dann habe er sein Gewehr und seinen Hund geholt, um die Gestalt zu vertreiben. Diese war aber schon längst wieder verschwunden.

Ob es sich tatsächlich um einen Bigfoot handelt oder etwas anderes, ist unklar. Das Video ging viral und begeistert die Zuschauer.

Eine Person schrieb: "Was mich verblüfft, ist, wie es sich an einem Baum festhält und dann den anderen Arm ausstreckt, um nach dem anderen Baum zu greifen.."

Ein anderer kommentiert: "Lange Arme und ich habe die breiten Schultern gesehen, die man nur bei einem Bigfoot sieht."

Bigfoot filmed in Baxter, TN near Silver Point. Look at the length of its arms! pic.twitter.com/Imr6jYjUyi