Billiger als Hypothek: Paar lebt dauerhaft auf Kreuzfahrtschiff

Ein Ehepaar hat sein Haus gegen ein Leben auf dem Wasser eingetauscht und lebt dauerhaft auf Kreuzfahrtschiffen - und das ist billiger als eine Hypothek.

Angelyn und Richard Burk, ursprünglich aus Seattle und in den 50ern, haben jeweils einen Koffer gepackt und ihre Jobs aufgegeben, um den Rest ihres Lebens mit dem zu verbringen, was sie am meisten lieben - Reisen. Das Leben des Paares auf See begann im Mai 2021, als sie feststellten, dass das Leben an Bord eines Schiffes eine billigere Option war.

"Wir lieben das Reisen und suchten nach einer Möglichkeit, im Ruhestand ständig zu reisen, die auch finanziell Sinn macht", sagte die ehemalige Buchhalterin Angelyn ein Jahr nach Beginn ihres Abenteuers dem australischen Sender 7News. Angelyn und Richard erkannten, dass sie für nur 40 € pro Tag den Rest ihres Lebens auf Reisen verbringen könnten. Inzwischen sind sie auf zahlreichen Kreuzfahrtschiffen weltweit ein- und ausgestiegen.

Zu ihren Lieblingsstationen gehörten bisher Singapur, Italien, Kanada und die Bahamas. "Unser ursprünglicher Plan war es, jeweils einen Monat lang in verschiedenen Ländern zu bleiben und uns schließlich auf Kreuzfahrtschiffe zurückzuziehen, wenn wir älter werden", so Angelyn. "Wir lieben es zu reisen und suchten nach einer Möglichkeit, im Ruhestand kontinuierlich zu reisen, die auch finanziell Sinn macht."

Dank eines sparsamen Lebens kann das Paar schon jetzt in den Ruhestand gehen und hat nicht vor, jemals wieder auf das Festland oder in einen normalen Alltag zurückzukehren.