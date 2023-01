Die neunjährige North hat sich für den neuesten TikTok von Mutter Kim Kardashian und ihr gemeinsames Konto @kimandnorth in ihren Vater verwandelt.

In dem acht Sekunden langen Clip stellen Mutter und Tochter eine Szene aus Kanyes Musikvideo zu "Bound 2" nach. Kardashian schlüpft in ihre Rolle, während North Kanye spielt und den starren Blick perfekt Wests nachahmt.

Das Video hat jedoch bereits Kritik geerntet. Einige Zuschauer bezeichneten es als "unangemessen" angesichts der Natur des ursprünglichen Musikvideos von 2013, in dem Kardashian bekanntlich völlig nackt auftritt. "Das ist so seltsam? Warum ist Kim so sexuell?", schreibt ein Nutzer. "Warum geht es in einem Song darum, dass Kim und Ye Sex haben? Hat North das Musikvideo gesehen?"

Die vierfache Mutter sprach kürzlich über ihr angespanntes Verhältnis zum Vater ihrer Kinder, dessen antisemitische Posts in den sozialen Medien dazu führten, dass er sowohl von Twitter als auch von Instagram gesperrt wurde. Die Scheidung des Paares wurde im vergangenen November vollzogen, fast zwei Jahre nachdem Kardashian im Februar 2021 die Scheidung eingereicht hatte.