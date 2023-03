Branchenwechsel: Musik-Star 'The Weeknd' gibt Film-Debüt

The Weeknd wird in seinem ersten Film an der Seite von Jenna Ortega (Wednesday) und dem Bafta-Preisträger Barry Keoghan spielen.

Obwohl noch nicht viel über den noch unbetitelten Film bekannt ist, wurde exklusiv von Deadline enthüllt, dass der "Blinding Lights"-Musiker auch das Drehbuch zusammen mit Trey Edward Shults geschrieben hat, der vor allem für die Regie von It Comes At Night bekannt ist.

Nachdem sie mehrere Monate an der Produktion gearbeitet hatten, sollen Ortega und Keoghan von dem Skript des Musikers "umgehauen" worden sein. Während die Handlung in den nächsten Monaten noch unter Verschluss gehalten wird, wurde bereits bekannt, dass The Weeknd - der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt - den Soundtrack für den Film schreiben und singen wird.

Es wird jedoch nicht lange dauern, bis der Grammy-Preisträger in seiner ersten Rolle zu sehen sein wird, denn er wird auch in der HBO-Serie The Idol zu sehen sein. Die Miniserie mit Lily-Rose Depp als Jocelyn begleitet einen aufstrebenden Popstar, der eine komplizierte Beziehung mit einem Sektenführer beginnt, der von Tesfaye gespielt wird.