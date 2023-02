'Breaking Bad'-Universitätsprofessor soll Crystal Meth verkauft haben

Ein Professor wird beschuldigt, sein eigenes Crystal-Meth-Geschäft im Stil von Walter White aus Breaking Bad zu betreiben und Frauen zum Sex gezwungen zu haben.

Der 65-jährige Sergey Macheret lehrte an der Purdue School of Aeronautics and Astronautics in West Lafayette, Indiana. Am 1. Februar wurde der Professor verhaftet. Seine Verhaftung erfolgte, nachdem bei der Polizei im nahe gelegenen Lafayette mehrere Beschwerden von Frauen eingegangen waren, die behaupteten, von Macheret belästigt worden zu sein.

Die Behörden begannen, gegen ihn zu ermitteln, nachdem die Frauen ihre Beschwerden vorgebracht hatten, und identifizierten ihn später als Verdächtigen, nachdem es einem Polizeibeamten in Zivil gelungen war, einige Informationen aus ihm herauszubekommen. Im Zuge der Ermittlungen stießen die US-Beamten auf ein wahres Drogen-Netzwerk.

Macheret, der Experte für Plasmawissenschaften ist, wird voraussichtlich wegen des Handels mit Methamphetamin, des Besitzes von Methamphetamin und der Abgabe eines unzulässigen Angebots angeklagt werden. Die Purdue-Universität, an der Macheret seit 2014 unterrichtet, hat ihn inzwischen beurlaubt und ihm ein Hausverbot erteilt.

In einer Erklärung hieß es: "Die Universität wird bei den Ermittlungen in vollem Umfang kooperieren. Der Angestellte wurde bis auf weiteres beurlaubt und hat Hausverbot auf dem Campus. Die School of Aeronautics and Astronautics arbeitet daran, dass die Bedürfnisse der Studenten und Absolventen in Bezug auf Vorlesungen und Labore erfüllt werden."