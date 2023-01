Bryan Cranston verrät: Verhandlung zu Film nach Kult-Serie laufen auf Hochtouren

Bryan Cranston, bekannt als Walter White aus der Serie Breaking Bad, stellt eine Reunion einer Kult-Serie in Aussicht. Auch ein Film soll abgedreht werden.

"Es gab einige Gespräche über die Möglichkeit, einen Reunion-Film von Malcolm in the Middle zu drehen", sagte Cranston gegenüber E! News. "Wir hatten so eine großartige Familie, und ich wäre sicherlich offen dafür, wenn es eine gute Idee gäbe - wie 'Oh, das wäre fantastisch, zu erkunden, was mit dieser Familie 20 Jahre später passiert ist'. Ich kann nicht glauben, dass es schon so weit ist, aber es würde Spaß machen, das zu tun.

Cranstons Bestätigung, dass ein Wiedersehensfilm zu Malcolm mittendrin im Gespräch ist, kommt wenige Tage nach dem 23-jährigen Jubiläum der Serie.

© Fox

Die Sitcom wurde am 9. Januar 2000 erstmals ausgestrahlt und lief sieben Staffeln lang, bevor sie 2006 mit dem Highschool-Abschluss von Malcolm (Frankie Muniz) und Reese (Justin Berfield) endete.

Im Oktober bestätigte der Schöpfer der Serie, Linwood Boomer, dass eine Wiedervereinigung im Gespräch sei. "Wir sprechen darüber. Wir denken alle, dass es Spaß machen würde, wenn wir die richtige Idee haben. Ehrlich gesagt würde es viel schneller gehen, wenn nicht alle so nervig wären", sagte er gegenüber EW.