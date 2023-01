Bub (8) bei Strandbesuch vom Blitz getroffen

Aufnahmen zeigen den schrecklichen Moment, in dem ein achtjähriger Junge bei einem Strandbesuch von einem Blitz getroffen wurde.

Der Junge war mit seiner Familie am Barrack Point, einem Strand an der Küste von New South Wales in Australien, als sich der schreckliche Vorfall ereignete. Die Familie hatte den Australia Day, der am 26. Januar gefeiert wird, am Strand der Stadt Warilla verbracht. Bei einem Gewitter ging der Bub dennoch ins Wasser.

Simon Young, ein Zeuge am Strand, sagte gegenüber 9News, dass sich schon fast den ganzen Tag über ein Gewitter zusammengebraut hatte. Young sagte: "Es war wie ein Schock aus dem Nichts, und als ich auf die Bucht hinausschaute, waren sich alle nicht bewusst, was geschehen war. Nachdem er in Sicherheit gebracht worden war, wurde der Junge, der bewusstlos war und nicht atmete, von den Shellharbour Surf Life Savers versorgt, die sich um das Leben des Jungen bemühten."

Der Junge wurde versorgt, bevor er in das Westmead-Krankenhaus in Sydney gebracht wurde, wo sein Zustand weiterhin kritisch, aber stabil ist. Im Gespräch mit 9News sagte Rettungsschwimmer Vinkovic: "Wir hatten eine Sturmzelle beobachtet, die sich über Wollongong bewegte, uns aber noch nicht erreicht hatte. Alle sechs Rettungsschwimmer haben absolut großartige Arbeit geleistet. Die Rettungsschwimmer und Rettungsdienste haben schnell reagiert. Unser ganzes Mitgefühl gilt dem kleinen Jungen und seiner Familie, und wir hoffen, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befinden."