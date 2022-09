Post Malone hat sich auf Twitter gemeldet, um seine Fans über seinen Zustand zu informieren, nachdem er in Missouri bei einem Konzert gestürzt ist und sich verletzt hat.

Der Sänger performte seinen Song 'Circles' auf einem Podest, als der Boden plötzlich unter ihm nachgab. Malone wand sich vor Schmerzen auf dem Boden, Securitys eilten dem Sänger schnell zur Hilfe.

Er beendete den Auftritt mit einem verkürzten Set, bei dem er Berichten zufolge zeitweise vor Schmerzen zuckte und sich die Rippen hielt. Der amerikanische Rapper veröffentlichte später ein Video, in dem er sich bei seinen Fans entschuldigte und ihnen versicherte, dass es ihm gut gehe.



Er sagte: "Ich liebe euch so sehr, danke für eure Geduld, danke, dass ihr meinen blöden Arsch ertragen habt. Immer, wenn wir den akustischen Teil der Show machen, gehen die Gitarren und die Gitarrenständer runter und da ist dieses große Arschloch, also gehe ich dort herum, drehe mich um die Ecke und reiße mir den Arsch auf und es hat mich ziemlich gut erwischt. Wir sind gerade aus dem Krankenhaus zurückgekommen. Es ist alles in Ordnung. Sie haben mir ein paar Schmerzmittel gegeben und wir können auf der Tour weiter in den A*sch treten."

Laut TMZ berichtete ein Augenzeuge, dass eines der Beine des Sängers nach dem Vorfall unkontrolliert zitterte.