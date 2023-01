Cannabis-Konsum soll Frauen zu multiplen Orgasmen verhelfen

Eine neue Studie hat ergeben, dass das Rauchen von Cannabis einige unerwartete Nebenwirkungen haben kann.

Im Laufe der Jahre haben die Befürworter der Droge eine Fülle von Gründen angeführt, warum sie legalisiert werden sollte. In der Regel verweisen sie darauf, dass die Droge Menschen hilft, die unter chronischen Schmerzen oder psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen leiden. Forscher der East Carolina University und der North Carolina State University haben nun jedoch herausgefunden, dass der Gras Konsum das Sexualleben verbessern soll.

© iStock ×

Ihrer neuen Studie zufolge erlebten Cannabiskonsumenten im Rausch intensivere Orgasmen. Die Forscher stellten 811 Teilnehmern im Alter von 18 bis 85 Jahren Fragen zu ihrem Sexualleben und ihrem Cannabiskonsum. Erstaunlicherweise berichteten mehr als 70 Prozent der Teilnehmer, sowohl Frauen als auch Männer, dass sie im Rausch ein gesteigertes sexuelles Verlangen und eine höhere Gesamtintensität erlebten. In der Studie, die in diesem Monat im Journal of Cannabis Research veröffentlicht wurde, wurde auch festgestellt, dass einige der beteiligten Frauen behaupteten, sie hätten eine "erhöhte Fähigkeit, mehr als einen Orgasmus pro sexuellem Kontakt zu haben", erfahren.

Dem Artikel zufolge gab über die Hälfte der Teilnehmer an, vor dem Sex absichtlich Gras geraucht zu haben. Die Studie erklärt: "Diejenigen, die angaben, vor dem Sex absichtlich Cannabis zu konsumieren, hatten deutlich höhere Skalenwerte als diejenigen, die angaben, vor dem Sex unabsichtlich Cannabis zu konsumieren. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass diejenigen, die absichtlich Cannabis vor dem Sex konsumierten, einen größeren Nutzen für ihr sexuelles Funktionieren und ihre sexuelle Zufriedenheit empfanden als diejenigen, die nicht absichtlich Cannabis vor dem Sex konsumierten."

"Diese Ergebnisse könnten auf die mentale Einstellung zurückzuführen sein, dass der Konsum von Cannabis die Lust aufgrund der aphrodisierenden Wirkung von Cannabis steigert, und nicht auf eine tatsächliche physiologische Wirkung."