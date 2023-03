Chris Rock spricht in Netflix-Special erstmals über Will Smith Ohrfeige

Netflix wird an diesem Wochenende seine erste Live-Übertragung ausstrahlen.Dabei soll es um die Ohrfeige von Will Smith bei den Oscars gehen.

Es ist fast ein Jahr her, dass Smith während Rocks Moderation die Bühne betrat und ihn ohrfeigte, weil er einen Witz über Jada Pinkett-Smiths rasierten Kopf gemacht hatte. Rock hatte Jada in einer beiläufigen Bemerkung als "G.I. Jane" bezeichnet, was alle im Publikum zum Lachen brachte - auch Smith.

Doch nur wenige Augenblicke später ging Smith zu Rock auf die Bühne und schlug ihm ins Gesicht, um ihn zu ermahnen, "den Namen seiner Frau nicht in den Mund zu nehmen". Die Folgen waren gravierend und führten dazu, dass Smith für zehn Jahre von der Oscar-Verleihung ausgeschlossen wurde und aus der Akademie austrat.

Fünf Monate nach der Ohrfeige hat sich Smith öffentlich bei Rock entschuldigt, und obwohl Rock das Thema in seinen Stand-up-Shows kurz angesprochen hat, hat er nie ausführlich darüber gesprochen oder Smith öffentlich verziehen.

Jetzt aber wird Rock die Ohrfeige im allerersten Live-Stream von Netflix direkt ansprechen. Chris Rocks Live-Stream-Event wird am Samstag auf Netflix ausgestrahlt.